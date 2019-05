Gedupeerden failliete Big Jump in Deurne mogen kosteloos naar We-Jump in Helmond

DEURNE/HELMOND - Mensen die kaartjes hadden gekocht voor een springmiddagje bij Big Jump in Deurne, kwamen afgelopen week van een koude kermis thuis. Hoewel er online nog reserveringen kunnen worden gemaakt, blijkt de speelvoorziening dicht. Failliet. Gedupeerden kunnen nu terecht bij We-Jump in Helmond. Kosteloos.

Dinsdag ging Big Jump failliet. Woensdag stonden mensen voor een gesloten deur. Niet veel later liep het storm bij concurrent We-Jump in Helmond. ,,We stonden te werken en er kwamen plots allemaal kinderfeestjes naar ons toe. Bij Big Jump konden ze niet terecht, dus moesten ze ergens anders heen”, vertelt Teun Spreeuwenberg van We-Jump.

Iedereen die een afspraak had staan bij Big Jump, kan nu terecht bij We-Jump. Laatstgenoemde heeft die beslissing zelf gemaakt, zonder overleg met Big Jump. Grotendeels uit medeleven voor de slachtoffers, maar ook een beetje in de hoop dat de klanten in de toekomst terug zullen komen.

,,We zien het als een sportieve actie. Ze mogen hun entreekaartjes voor Big Jump kosteloos omruilen voor een entreekaartje bij ons. Tienrittenkaarten en driemaandenkaarten mogen ook worden ingewisseld voor een aantal keer springen. Alleen voor kinderfeestjes vragen we een gereduceerd tarief”, aldus Spreeuwenberg. ,,In het begin wilden we alle afspraken voor een gereduceerd tarief door laten gaan, maar we hebben er toch voor gekozen dat niet te doen. Die mensen hebben hun geld al uitgegeven. Wij verdienen er verder niks op, al zal het uiteindelijk hopelijk wel voor meer terugkerende klanten zorgen.”

In de afgelopen twee dagen heeft We-Jump al zestig tot zeventig man opgevangen. De actie loopt nog een week. ,,Maar als ze een dagje later komen, is dat ook goed. Kinderfeestjes die over twee weken gepland stonden bij Big Jump, zijn dan natuurlijk ook nog gewoon welkom.”

Failissement

Wat de reden van het faillissement van Big Jump is, is niet bekend. De website is nog steeds in de lucht, maar het telefoonnummer dat daar vermeld staat, is sinds kort onbereikbaar.