Geen andere lift, wel ander onderhoud aan liften in Helmond

HELMOND - Nietsvermoedend wilde een bewoner van een flatgebouw aan de Jupiterlaan in Helmond afgelopen vrijdag de lift naar een hogere etage nemen. Hij drukte op de knop om de liftdeuren dicht te doen, maar plots viel de stroom uit. Een half uur later wist de brandweer de deur te forceren en hem te bevrijden.

Het incident lijkt niet op zichzelf te staan. In een naburige flat aan de Mercuriuslaan zorgde een haperende lift eerder al voor een reeks problemen, met een struikelpartij van een bewoonster - enkele weken geleden - als dieptepunt. Ze had niet in de gaten dat de liftcabine niet op de juiste hoogte tot stilstand kwam. Bij het instappen struikelde ze, met zwaar letsel aan arm en schouder tot gevolg.

Woningbouwcorporatie Woonpartners, eigenaar van de beide flats, betreurt de incidenten, maar is voorzichtig met het leggen van verbanden. ,,Op de Jupiterlaan leek het om een deurstoring te gaan, terwijl op de Mercuriuslaan een hoogteverschil het probleem was'', zegt teamleider vastgoed Willy Smits. Bij Woonpartners was niet bekend dat er al eerder problemen waren met de lift aan de Jupiterlaan, aldus Smits. De flatbewoner die afgelopen vrijdag vast kwam te zitten - hij wenst anoniem te blijven - was het daar lange tijd mee eens, maar recent waren er volgens hem toch wat storingen. ,,En een paar weken geleden waren monteurs bij onderhoud slechts twee uur aan het werk, terwijl de woningbouw liet weten dat die werkzaamheden zo'n twee dagen zouden duren. Het lijkt me stug dat je in twee uur een lift grondig kunt opknappen.''

Buik vol van haperende lift

Woonpartners heeft het contract met onderhoudsbedrijf Otis opgezegd. Na de jaarwisseling neemt een andere firma het onderhoud over. Wat veel flatbewoners aan de Mercuriuslaan betreft, gaat dat niet ver genoeg. Zij hebben hun buik vol van de haperende lift, de enige in het pand. Een lijstje in de portiek geeft een opsomming van de problemen. Zo werd er in november nog gemeld dat de lift bleef hangen. ,,Dadelijk stort er nog iemand met lift en al naar beneden'', luidt de waarschuwing die bij de storingsmelding staat.

Sommige bewoners stuurden een schriftelijke klacht naar Woonpartners. Onder hen Marcel de Greef, die twee weken geleden al in deze krant zijn ongenoegen uitte over de 'horrorlift' in zijn flat, en Marjolijn Klik. Zij hekelt in haar schrijven de 'onveilige en onbetrouwbare lift' en noemt de liftproblemen een aantasting van haar woongenot. ,,Ik ben zestigplus en woon op zes hoog.'' Woonpartners verwijt ze een 'gebrek aan urgentie om tot een goede oplossing te komen'. Komt die oplossing er niet, dan overweegt ze naar een externe geschillencommissie te stappen.