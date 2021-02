Geen carnaval: Gelukkig hebben we de foto's nog

Helmonder tien jaar cel in voor moordaan­slag op geheime liefde van zijn partner

9 februari DEN HAAG/HELMOND - Het slachtoffer kwam er met een schot in de wang nog genadig vanaf maar de 53-jarige Helmonder die met kogels de geheime liefde van zijn partner had willen stoppen, gaat voor tien jaar de gevangenis in. Dat besliste de Haagse rechtbank in de zaak van de 53-jarige Harm T. uit Helmond.