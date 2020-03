Geen cel- maar werkstraf voor Helmonder wegens seks met meisje (15)

De Helmonder (24) en het meisje leerden elkaar online kennen en raakten zo in een soort relatie. Ze spraken in augustus 2018 af bij de jongen en daar kwam het tot gemeenschap. Volgens de man ging het initiatief van haar uit, maar dat klopt niet, zo zei zij later tegen de politie. Het was echter ook geen verkrachting. De moeder van het meisje deed uiteindelijk aangifte.

Ongelijke relatie

Seks met een minderjarige is altijd strafbaar. Volgens de officier van justitie, Stijn Revis, wist de man goed wat hij deed, in een van de berichten zegt hij te beseffen dat hij strafbaar is in de verhouding. Het was duidelijk een ongelijke relatie en de officier eiste een jaar celstraf waarvan een derde voorwaardelijk. Zijn advocate Noortje Lut was het daar absoluut niet mee eens. Je hebt zedenzaken en zedenzaken, zei ze: brute verkrachting of onwettige seks met toestemming. Zij pleitte voor een werkstraf.