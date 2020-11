‘Geen constructiefout bij sierschoorstenen Brandevoort’ en ook geen hulp van de gemeente

HELMOND - Er is geen sprake van een constructiefout. Dat zegt wethouder Gaby van den Waardenburg over de loszittende sierschoorstenen in Brandevoort. 250 eigenaren van huizen met tuitjes met omvalgevaar rekenen wel op een handreiking. Van de gemeente hoeven ze die niet te verwachten.

Er is geen reden voor onrust. Bij een aantal woningen in Brandevoort zijn de sierschoorstenen niet goed verstevigd. In combinatie met de weersinvloeden heeft dat er na zo’n twintig jaar voor gezorgd dat de tuitjes los geraakt zijn. Dat antwoordt wethouder Gaby van den Waardenburg op vragen over instabiele sierschoorstenen in de Helmondse wijk. ,,Het betreft geen constructiefout. Er is op detailniveau iets niet goed gegaan.”

Bij woningen aan de Luitvoort zat voegwerk los en stonden tuitjes scheef. Een ijzeren stang die de boel bij elkaar moet houden, zou niet goed zijn vastgemaakt aan de stenen. De gemeente heeft uit voorzorg naar 249 adressen in Schutsboom een brief gestuurd om te wijzen op mogelijk omvalgevaar. De huiseigenaren moeten hun schoorstenen nakijken en repareren.

Onrust in de buurt

Het zorgt voor een heleboel onrust in de buurt. Voor de bewoners voelt het alsof ze met een groot en kostbaar probleem zijn opgezadeld en het verder zelf maar moeten uitzoeken. Een tuitje vervangen kost 2000 euro. Afbreken mag niet omdat ze bij de architectuur van de wijk horen.

De gemeenteraadsfracties van D66 en Helder Helmond hebben het college vragen gesteld. Ze willen onder meer weten of het probleem op meer plekken in de wijk speelt. Helder Helmond roept het stadsbestuur op met de bewoners in gesprek te gaan. ,,We merken dat velen door de bomen het bos niet meer zien. En daardoor in paniek thuis zitten. We hopen dat u de inwoners op de een of manier gerust kunt stellen”, aldus Martijn Rieter.

Quote Wij hebben onze verantwoor­de­lijk­heid genomen door bewoners op tijd te waarschu­wen Gaby van den Waardenburg, Wethouder gemeente Helmond

CDA’er Jan Roefs vindt ook dat de gemeente iets moet doen. Hij woont zelf in de buurt. ,,Het probleem is omvangrijk. De veiligheid is in het geding. Het zou de gemeente sieren de helpende hand te bieden.”

Uit de reactie van Van den Waardenburg wordt duidelijk dat de Brandevoorters nergens op hoeven te rekenen. ,,Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen door bewoners op tijd te waarschuwen”, aldus de wethouder.

De huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor inspectie en reparatie van de tuitjes. Als er iets gebeurt, kunnen ze aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Dit mag dan formeel zo zijn, de Brandevoorters verwachten toch wat hulp. Er moet volgens hen meer aan de hand zijn als het op zoveel plekken speelt. Bij de gemeente stuiten ze op een muur, zeggen ze.

Vragen, zorgen en frustratie

Van den Waardenburg benadrukt dat het ‘echt niet zo is dat er 250 schoorstenen op omvallen staan’. ,,Ook zijn bij ons geen signalen bekend dat in andere straten voegwerk loslaat of tuitjes uit het lood staan.” De 249 adressen zijn gekozen omdat voor die woningen in dezelfde periode een bouwvergunning is afgegeven als de huizen waar het gebrek is vastgesteld. ,,Mensen kunnen zelf een controle doen. Als er geen scheuren zijn, is het veilig”, aldus de wethouder.

De bewoners blijven zitten met een heleboel vragen, zorgen en frustratie. Wat gebeurt er als zij het tuitje nu bekijken, niets geks zien en er straks toch een omvalt? Wie is dan aansprakelijk voor de schade? Vergoedt de verzekering nog iets nu ze gewaarschuwd zijn?