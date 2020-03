Geen deal met mestbedrijf Den Ouden in Helmond, provincie trekt teugels aan

HELMOND - Mestbedrijf Den Ouden in Helmond moet gaan voldoen aan strengere eisen. Dit heeft de provincie besloten na een mislukte poging om te komen tot een overeenkomst met afspraken.

Den Ouden zit in Helmond op industrieterrein BZOB, aan de zuidkant van de stad. De fabriek produceert organische mestkorrels en veroorzaakt al jaren geregeld stankoverlast, met name in de nabijgelegen wijk Brouwhuis. Die vraagt al tijden om maatregelen. Eerdere pogingen daartoe van de provincie hadden onvoldoende effect.

Medio vorige maand was er weer een gesprek tussen de provincie, de gemeente Helmond en Den Ouden. De eerste twee wilden komen tot een convenant met afspraken over een goede balans tussen het leefklimaat in de omgeving van Den Ouden en de bedrijfsvoering van de firma. Het gaat dan om strengere geurnormen, een hogere schoorsteen en een onderzoek naar verdere maatregelen voor geurreductie.

Gesprekken door provincie beëindigd

Het overleg heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, schrijft gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) aan de leden van Provinciale Staten. Daarom zijn de gesprekken beëindigd. Den Ouden zou zich met name niet kunnen vinden in de eisen rondom aanscherping van de geurnormen. Voor de gemeente en de provincie was dit een cruciaal uitgangspunt.