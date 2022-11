Geen duurzaamheidslening voor 75-plusser? Helmond wil toch helpen

Keukenbla­den­be­drijf Arte Groep ontvangt als duurzaam voorbeeld eerste groene pluim in Helmond

HELMOND - Producent van keukenbladen Arte Groep is is het eerste bedrijf in de gemeente Helmond die de groene pluim heeft gekregen. Het is een symbolische schouderklop voor goed duurzaam ondernemen.

31 oktober