Geen extra bussen voor Helmond Sport-fans, en dus is uitvak tegen FC Eindhoven niet vol maar wel ‘uitverkocht’

Onderzoek naar toekomst kerk in Milheeze

Woningbouwstichting Goed Wonen in Gemert-Bakel is samen met vastgoedbedrijf Kerk & Co aan het onderzoeken wat de herbestemmingsmogelijkheden van de kerk in Milheeze zijn. Dat is bekend gemaakt tijdens een drukbezochte openbare vergadering van de dorpsraad van Milheeze in de Schans.