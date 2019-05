Geen geld voor scholenplan in Helmond

Hoeveel geld de gemeente Helmond precies tekortkomt om de scholen te vernieuwen of te verduurzamen, is nog onduidelijk. Wél is het helder dat het stadsbestuur op dit moment de financiële middelen mist om de in 2017 gemaakte afspraken uit te voeren. De politiek stemde er toen mee in dat er 14,2 miljoen euro zou worden uitgetrokken voor de huisvesting van leerlingen. ,,Vanwege de stijging van bouwkosten kunnen we op dit moment niet alle ambities waarmaken", zegt wethouder Cathalijne Dortmans. ,,We zijn daarover in gesprek met de schoolbesturen. Snel na de zomer willen we met een plan komen om aan de gemeenteraad voor te leggen."