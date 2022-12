Geen kerstbomen in kanaal in Helmond: vanwege duurzaamheid of ‘gewoon’ vergeten door gemeente?

met video In de vrieskou minuten­lang het ijzige water in voor Helmondse Fenna en Mick, en alle kinderen met kanker

HELMOND - Ruim veertig mensen liepen zondagochtend met -6 het steenkoude water in van zwemplas Berkendonk in Helmond. Ze hielden het precies 5 minuten en 38 seconden vol. Niet voor de lol, maar om geld in te zamelen voor Fenna, Mick en alle kinderen met kanker.

18 december