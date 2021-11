Geen kokerborrel, wel een nieuwe stadsprins Briek in Helmond

Cor van der Burgt voelt zich na 35 jaar onfatsoen­lijk behandeld, stapt uit Helmondse VVD maar geeft raadszetel niet op

HELMOND - Cor van der Burgt is per onmiddellijke ingang uit de VVD-fractie gestapt in de Helmondse gemeenteraad. Reden is de gang van zaken rond de kandidatenlijst voor de verkiezing in 2022. Daarop ontbreekt hij. Van der Burgt blijft op persoonlijke titel in de raad.

11 november