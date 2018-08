Geen koninklijk bezoek bij heropening theater Het Speelhuis in Helmond

Of een bezoekje van iemand van het koninklijk huis echt ooit dichtbij is geweest, blijft onduidelijk. Volgens de agenda op de website van de Rijksvoorlichtingsdienst is koning Willem-Alexander op 27 september in Drenthe om een schaapskooi te openen. Voor Máxima staat op die dag niets vermeld. De koningin is op 10 september wel in Veghel, waar ze een bezoek brengt aan industrieel erfgoedcomplex CHV Noordkade en theater De Blauwe Kei opent.