Geen literair café: wel schrijfwedstrijd

Video Opgespoor­de Poolse getuige wordt alsnog bevraagd over dodelijk drugslab Eksel

21 oktober DEN BOSCH - De advocaten van twee mannen die achter het dodelijke Belgische drugslab in Eksel zouden zitten, willen alsnog een vrouw ondervragen. Zij was de partner van één van de overleden laboranten en is op het allerlaatste moment in Polen opgespoord.