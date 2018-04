Geen mannen, geen toneel in Brouwhuis

Marc Geurts is al twintig jaar lid van Gaudeamus. Samen met zijn echtgenote. Vanwege drukke werkzaamheden wilden de twee een jaar overslaan. Er zou dan echter maar één man overblijven. ,,Daardoor word je al flink beperkt in de keuze van het stuk. De meeste zijn voor vier vrouwen en vier mannen."

Gaudeamus vond wel een geschikte klucht, waar één man voor nodig is. ,,Dat was wel een heel grote rol", weet Geurts. ,,Berry Klomp, die deze voor zijn rekening neemt, kreeg de tekst niet geleerd. Ook hij had het privé erg druk. Tijdens de repetitie hebben we besloten om het af te blazen. Als een stuk niet staat, moet je het niet brengen. Anders is het publiek ontevreden en blijven ze volgende keer weg."

Quote Als een stuk niet staat, moet je het niet brengen. Marc Geurts van Gaudeamus

Niet spelen brengt het risico met zich mee dat de zaak 'dood bloedt', realiseert Geurts zich. Daarom is het nu zaak om nieuwe spelers te vinden. Dat valt niet mee: ,,Onze leden hebben al verschillende mensen uit Brouwhuis benadert met de vraag 'Is dat niets voor jou?' Met een pilsje op antwoorden ze 'Is wel leuk'. Bel je ze later op, dan krabbelen ze terug. 'Ik zei het met wat drank op, ik heb het eigenlijk te druk', hoor je dan."

In het verleden maakte Gaudeamus wel eens gebruik van gastspelers, in de hoop dat die bleven. ,,Ze gingen echter toch terug naar hun eigen verenigingen."

De club uit Brouwhuis telt momenteel zeventien leden, van wie een deel speelt. Geurts: ,,De laatste keer waren dat er acht: zeven vrouwen en dus één man." Vanwege het teruglopende aantal moest de club twee jaar geleden al afzien van haar jaarlijkse rol bij de plaatselijke Boeremèrt, waar ze altijd historische dorpsfiguren uitbeeldden.

Gaudeamus brengt alleen kluchten, met welluidende titels als 'Kamerkabaal' en 'Devoot en Despoot'. ,,We willen mensen voor 7,50 euro een leuke avond bezorgen."

Nieuwe spelers, vanaf zestien jaar, hoeven niet uit de wijk zelf te komen, benadrukt Geurts. ,,We hebben nu ook al leden uit Dierdonk en Brandevoort. Weet je wat zo jammer is? Veel mensen denken dat toneel een saaie, duffe aangelegenheid is. We hebben het gezellig samen, met jaarlijks een feestavond en een nieuwjaarsborrel. Al komt er maar één man bij..."

D'OPKAMERKOMEDIANTEN / PEELS TONEEL

Te weinig mannen, daar hebben d'Opkamerkomedianten uit Stiphout geen last van. Dat zegt voorzitter Bjorn Houben. ,,We hebben nu zeven mannen. De vrouwen zijn zelfs wat in de minderheid. Het wisselt erg. In 45 jaar was er nooit een tekort of een overschot. We kijken eerst welke spelers er meedoen en dan kiezen we een passend stuk."

De Stiphoutse toneelclub gaat soms actief op zoek naar spelers. ,,Bij een film vragen ze ook goede mensen, waarom zouden wij dat dan niet doen", aldus Houben. ,,Nieuwe spelers brengen ook nieuw publiek met zich mee."