Geen obstakels voor rolstoelbezoeker kermis Helmond, op een enkele drempel na dan

,,Dit hadden we niet afgesproken,” zegt Ingrid Bakker terwijl ze op de hoek van de Markt en Watermolenwal staat voor een hoge drempel. ,,De afspraak was dat deze weggewerkt zou worden.” Ze pakt haar telefoon en belt direct de gemeente. Bakker is samen met Jeroen Lenssen de stuwende kracht achter Helmond Toegankelijker. Lenssen: ,,Wij geven adviezen aan de gemeente over hoe het nog beter kan, want Helmond is echt op de goede weg.”