Geen onderzoek op Helmonds stadhuis; direct politieke tweespalt

HELMOND - Een onderzoek naar het personeelsbeleid van de gemeente Helmond zit er voorlopig niet in. „Partijen die nu in de coalitie zitten haken ineens af.”

Het is het perfecte moment, redeneerde PvdA-fractieleider Mohammed Chahim. Het perfecte moment voor een onderzoek van de Rekenkamercommissie naar het personeelsbeleid van de gemeente Helmond tijdens de vorige raadsperiode (2014-2018). „Dan weten we in september bij de behandeling van de begroting 2019 waar we over praten.” Maar de PvdA en de collega-oppositiepartijen CDA, 50Plus, Helder Helmond en Helmond Aktief kregen dinsdagavond niks gedaan: de kersverse coalitie van GroenLinks, SP, VVD, Lokaal Sterk en D66 stemde niet in en ging een debat uit de weg. De wethouders voor deze raadsperiode werden geïnstalleerd; de sfeer tijdens de raadsvergadering bleef feestelijk.

Het is al jaren onrustig op het Helmondse stadhuis. Een forse bezuinigingsoperatie en een reorganisatie zorgden voor veel wisselingen op de werkvloer, vacatures bleven open liggen en er was een hoog percentage tijdelijke inhuur. Als klap op de vuurpijl benadeelde een hoge ambtenaar de Helmondse belastingbetalers door fraude te plegen, waarschijnlijk voor vele tonnen. In februari lag er een alarmerend rapport van huisaccountant Deloitte: er is van alles mis in de bedrijfsvoering van de gemeente Helmond. Waarna duidelijk werd dat er 4 miljoen euro extra nodig is om het ambtenarenapparaat goed toe te rusten voor alle toekomstige taken en ambities.