Geen paniek, wel zorgen over financiën Helmond

HELMOND - Helmond heeft de komende jaren miljoenen euro's minder te besteden. De politiek mocht gisteravond voor het eerst reageren op de aangekondigde bezuinigingen. Van paniek was geen sprake. Wel is de gemeenteraad op de hoede.

Wethouder Serge van de Brug staat straks voor pittige keuzes, zo gaf hij vorige week al aan in het ED. Al met al moet Helmond vanaf 2024 zo’n 4,5 miljoen euro minder per jaar uitgeven aan vaste uitgaven. De voornaamste oorzaak daarvoor: de kosten voor jeugdzorg, WMO en welzijnswerk lopen stevig op, terwijl het Rijk minder bijdraagt. Daar komen de tikken van de coronacrisis nog bovenop; Helmond is nu al minstens 1,2 miljoen euro kwijt als gevolg van de pandemie. De totale schade wordt nu geschat op een bedrag tussen de 5,5 en 11 miljoen euro.

Na het zomerreces komt Van de Brug met een concreet bespaarplan voor de komende jaren. Jaarlijks geeft Helmond zo'n 341 miljoen euro uit. De Helmondse gemeenteraad mocht gisteravond voor het eerst reageren. Bijna alle fracties trapten af met de complimenten voor de financiële afdeling van het stadhuis: de ambtelijke organisatie wist onder moeilijke omstandigheden alsnog een jaarrekening te presenteren.

Lobby

Zorgen waren er ook, en dan vooral over het sociaal domein. De gemeente moet zich immers steeds meer inspannen op het gebied van zorg en welzijn. Maarten Selten van coalitiepartij D66: ,,We zijn nog steeds niet in controle. Andere, grotere gemeenten lijken dit beter voor elkaar te hebben.” De PvdA sloot zich daarbij aan. GroenLinks sprak de hoop uit dat er meer steun komt vanuit Den Haag. Van de Brug liet daarop weten dat er druk wordt gelobbyd in Den Haag om meer geld los te krijgen. ,,Er zal nog veel gaan spelen in het sociaal domein. Het is duidelijk dat de tekorten daar aan het oplopen zijn.”

De gemeente Helmond heeft nog altijd voldoende vet op de botten, en mede daarom was er geen paniek te bespeuren in de raadzaal. Wel waarschuwde Pieter Vervoort van de CDA. ,,Er gaat weer 7,5 miljoen euro af van onze reserves. In dit tempo zijn we over vijftien jaar uitgewinkeld. Op lange termijn kun je dan niet meer investeren in de stad.”

Keuzes