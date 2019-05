Geen parkeergarage bij De Cacaofabriek in Helmond, want bewoners waterburchten parkeren op eigen terrein

Projectontwikkelaar Cedrus uit Beek en Donk gaat de torens in het water bouwen. Suytkade telt al twee waterburchten en een derde is in aanbouw. De drie nieuwe gaan anders ogen dan de bestaande, maar passen wel in het geheel, zegt directeur Robert Hellings van Cedrus. „We werken nog aan het ontwerp. Zeker is wel, dat de complexen verschillend in hoogte worden. Bij elkaar opgeteld zijn het tien bouwlagen met meer dan honderd appartementen, koop en huur in de vrije sector.”