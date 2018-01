Geen PVV in Helmond, dus meer stemmen voor de SP en VVD?

HELMOND - De PVV doet toch niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond . Terwijl de partij populair is onder veel Helmonders. Waar kunnen zij nu hun stem kwijt? „Geen PVV betekent niet dat problemen zijn opgelost.”

Teleurgesteld? José van Crey is resoluut. „Nee hoor, want het wordt toch niks meer met hem.” Haar man Martien Tolhuis vindt het wel jammer, dat de PVV van Geert Wilders niet meedoet aan de verkiezingen in Helmond. „Ik zou op de PVV gestemd hebben. Landelijk blijf ik dat doen. Hij is een volhouder.”

Op wie gaat het Helmondse echtpaar in eigen stad stemmen op 21 maart? Van Crey: „Ik zou het nu niet weten. Vorige keer heb ik SP gestemd. Ik weet niet of ik wel ga. Ik ben eigenlijk wel tevreden over Helmond.” Tolhuis: „Ik ben nog nooit gaan stemmen voor de lokale verkiezingen.” Van Crey: „Dat doe ik altijd voor hem.”

Vlak voor kerstmis maakte de PVV bekend dat de partij in Helmond toch niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks dat veel Helmonders de partij steunen, lukte het de PVV niet om genoeg kandidaat-gemeenteraadsleden vinden. De partij wil hierover verder niets zeggen.

Imago

Twee dingen zijn de PVV opgebroken: het ontbreken van een partijorganisatie en een slecht imago vanwege de anti-islamstandpunten. Althans, dat is de inschatting van Gerrit Voerman, hoogleraar in Groningen en directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. „Je omgeving kan negatief reageren als je actief bent voor de PVV.”

In maart 2017 stemden 10.260 Helmonders op de PVV tijdens de landelijke verkiezingen. Daarmee werd de partij in Helmond met twintig procent van de stemmen nipt tweede achter de VVD. Omgerekend naar gemeenteraadszetels zou dat een fractie opleveren van zeven man. Ofwel: een aardverschuiving in het Helmondse politieke landschap.

Opkomst

Zo simpel ligt het niet, stelt Julien van Ostaijen, docent Bestuurskunde aan de Tilburg University. „Er is een verschil in opkomst bij lokale en landelijke verkiezingen. Landelijke spreken meer tot de verbeelding en trekken dus meer kiezers. In gemeenten waar de PVV meedoet, zie je een iets hogere opkomst, maar die twintig procent verschil haal je niet.”

Neemt niet weg, dat ruim tienduizend Helmonders in maart niet de partij kunnen aankruisen die zij landelijk waarderen. Waar gaan zij heen? Van Ostaijen: „Een deel blijft thuis, een deel zoekt een andere partij.”

Alternatieven

Zijn er alternatieven in Helmond? Senioren2013 was de afgelopen jaren fel op vluchtelingen. De partij gaat op in 50Plus, dus zal vooral scoren onder ouderen. Helmond Aktief is nooit vies van wat populisme, maar heeft een bescheiden achterban, die nooit de omvang van een PVV-schare zal bereiken.

Fractievoorzitter Lonneke Maráczi van de SP in Helmond is eerlijk over de vraag wat het wegblijven van de PVV betekent. „Meer stemmen voor ons. Het is toch een beetje een concurrent van de SP. Alleen zijn wij er wel echt voor de gewone mensen.”

VVD-leider Cor van der Burgt is ook niet rouwig. „Deelname van de PVV had een totaal ander speelveld gegeven. Proteststemmers is de wind is uit de zeilen genomen. Onze partij is een prima alternatief. Wij hebben heel scherp geacteerd op het gebied van immigraties en asielzoekers.”

Problemen in Helmond

Geen deelname van PVV betekent niet, dat de zorgen van PVV-stemmers in Helmond zijn opgelost, waarschuwt hoogleraar Voerman. „Wie bestuurt, moet kijken wat de problemen in een stad zijn. Dat hoeft overigens niet te betekenen, dat partijen moeten opschuiven naar de PVV.”

De SP in Helmond is zich daarvan bewust, aldus Maráczi. „Er ligt een taak voor ons om mensen te horen. Neem Rijpelberg. Daar wonen steeds meer Polen en dat levert onvrede op. Wij willen samen met iedereen zoeken naar een oplossing. Wij zijn niet voor een tweedeling.”

'Dubbel gevoel'

Fractieleider Mohammed Chahim van de PvdA was graag in debat gegaan met de PVV, zegt hij. „Ik neem het ze kwalijk dat ze toch niet meedoen. Zo stel je mensen teleur, terwijl de kloof tussen burgers en politiek toch al zo groot is.”

Harrie van Dijk, fractievoorzitter van de grootste lokale partij Lokaal Sterk, heeft ‘een dubbel gevoel’ bij het afhaken van de PVV. „Een groep mensen is ontevreden en kan die stem niet kwijt. Democratisch is dat een gemis. Aan de andere kant: wij zouden als Lokaal Sterk niet in zee gaan met de PVV. Die partij drijft op onvrede en zet een hele bevolkingsgroep weg. Wij zijn een partij voor alle Helmonders.”

Volledig scherm Discussie op de Facebookpagina van PVV Helmond in juni 2017. De Brabantse afdeling van de partij ondervond grote moeite om geschikte kandidaten te vinden. © Facebook