Geen QR-code? Bel de eigen GGD

De app deleten en opnieuw downloaden is er een van. ,,Dat was een tip van een medewerker na de zoveelste melding", reageert Mariëtte Corstens. Zij en haar man waren in Helmond geprikt, maar haar echtgenoot kon geen code aanmaken, die toegang verleent tot sommige evenementen en vaak noodzakelijk is bij een buitenlandse reis. ,,Achter de schermen is er wel aan dit probleem gewerkt blijkbaar, maar weinigen weten dat de verbetering alleen op deze manier te verkrijgen is.”