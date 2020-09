Geen reuzenrad op het plein bij Het Speelhuis in Helmond

Helmonder (25) aangehou­den na mishande­ling festival Eindhoven waarbij slachtof­fer (27) oog verloor

28 september EINDHOVEN/HELMOND - Een 25-jarige man uit Helmond is aangehouden voor een mishandeling in november vorig jaar tijdens winterfestival Bontgenoten in Eindhoven. De man zou betrokken zijn geweest bij het incident waarbij het 27-jarige Eindhovense slachtoffer een oog verloor.