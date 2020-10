Géén rijksgeld: stadsverwarming Helmond pas later duurzamer

De centrale zorgt voor de verwarming van huizen in Rijpelberg, Brouwhuis en een deel van Helmond-Oost en een aantal bedrijven. Aanvankelijk was het idee dat de centrale zou overgaan op biomassa in de vorm van houtsnippers. Maar daarvoor was te weinig draagvlak, met name omdat deze optie lang niet zo duurzaam is als eerder werd aangenomen.