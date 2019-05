Geen rubbergranulaat meer op kunstgrasvelden in Helmond

Bondgirls versus kanker, ook in Helmond

14:25 HELMOND - Helmond krijgt een eigen groep Bondgirls, jonge vrouwen (tot 45 jaar) die kanker hebben of hebben gehad en samenkomen voor steun, een goed gesprek of gewoon gezelligheid. De eerste bijeenkomst is komende dinsdag tussen 19.30 en 21 uur in Inloophuis De Cirkel aan de Evertsenstraat 19.