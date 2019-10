Geen schaatsbaan meer in Helmond: te duur voor de gemeente

Helmond had dit jaar twintigduizend euro aan subsidie over voor een schaatsbaan in het eigen stadscentrum, maar met die financiële bijdrage kan de stichting Helmond City Events (HCE) niet uit de voeten. Het evenement Schaatsen in Helmond sterft daarmee een stille dood, na twee succesvolle edities in 2017 en 2018. ,,We trokken vorig jaar ongeveer 25.000 mensen naar de ijsbaan”, zegt organisator Geert Blenckers, namens de stichting. ,,We vroegen veertig duizend euro subsidie aan, maar we kregen nu de helft toegewezen.”