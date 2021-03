Geen stadskunstenaar in Helmond, maar een speciale rol voor beiaardier Rosemarie Seuntiëns: ‘Ik ga echt iets out-of-the-box doen’

HELMOND - Helmond worstelt in de coronatijd met de invulling van het stadskunstenaarschap. Fotografe Tahné Kleijn vertrok na twee jaar. Er is nog geen officiële opvolger, maar wel krijgt beiaardier Rosemarie Seuntiëns een speciale rol.

Seuntiëns, die op de zaterdagochtenden achter het carillon zit van de Lambertuskerk in Helmond, krijgt dus niet de titel van stadskunstenaar. ,,Maar ik wil echt iets out-of-the-box gaan doen. Ik wil op een moderne manier laten zien hoe mooi dit instrument is. Het moet het jaar van de beiaardier worden.”

Officiële titel of niet; Seuntiëns krijgt wel de gebruikelijke financiële steun vanuit het stadhuis - tienduizend euro - om culturele projecten in Helmond van de grond te krijgen. ,,Er is niet zoveel bekend over haar, terwijl ze toch als beiaardier haar strepen heeft verdiend”, zegt wethouder Antoinette Maas. ,,We willen dat ze stad gaat betrekken bij haar discipline en dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met educatieprojecten.”

Streep

Helmond introduceerde in 2017 zijn eerste stadsartiest, nadat Tania Heimans stopte als stadsschrijver. Eerder bekleedden Bert Kuipers, Wim Daniëls en Abdelkader Benali een soortgelijke rol binnen de gemeentegrenzen.

Eindhovenaar en ontwerper Rocco Verdult was de eerste die níet uit literaire hoek kwam. Vervolgens was het de beurt aan muzikant Thomas Pieters en fotografe Tahné Kleijn; zij werd voor twee jaar benoemd.

Het stadsbestuur wil direct invloed blijven uitoefenen op de benoeming van de stadskunstenaar, zo blijkt uit stukken op de gemeentesite. Er ging een streep door het voornemen om een aparte stichting op te richten die over de selectie zou gaan.

Verenigde Staten

Volgens Maas moet daar niet teveel achter worden gezocht. ,,Het is alleen lastig om mensen fysiek bij elkaar te brengen door corona. Dat heeft ook invloed op wat een kunstenaar wel en niet kan doen. We gaan straks gewoon dezelfde procedure weer volgen, want we willen betrokken blijven. Door het vertrek van Kleijn hebben we nu alleen met een tussenjaar te maken.”

Seuntiëns werd geboren in Asten en woont in Eindhoven; ze studeerde klassieke piano aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Seuntiëns speelde niet alleen op tal van plekken in de regio; de carillonneur toerde de voorbije jaren ook door Europa en de Verenigde Staten.

Specifiek idee

In een reactie laat ze weten enthousiast te zijn over de toenadering vanuit de gemeente, maar Seuntiëns vindt het te pril om nu al in detail te treden over haar plannen. ,,Ik heb ook al een specifiek idee, maar ik wil eerst kijken met de gemeente wat er mogelijk is. In een later stadium hoop ik iets moois te kunnen presenteren voor de stad.”