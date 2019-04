Geen straf voor man die maandenlang dode vader verborg in Nuenen

Een vrouw uit Nuenen meldde op 29 april 2018 bij de politie dat de binnenkant van het raam van haar 84-jarige buurman vol vliegen zat. De politie forceerde de voordeur en trof het lichaam van de bewoner aan op zijn bed, onder een deken en een stapel kleding. Uit onderzoek bleek dat hij op dat moment al zeker drie weken, maar mogelijk al langer, dood was.

Luchtverfrissers

De zoon van de man bekende dat hij zijn vader halverwege februari had gevonden. Hij zou in paniek een deken en kleding over het lichaam hebben gegooid, luchtverfrissers in de woning hebben gezet en de gordijnen in de slaapkamer dicht hebben getrokken. Tegen buurtbewoners vertelde de Helmonder dat zijn vader bij hem verbleef. Met hetzelfde verhaal belde hij thuiszorg af.

Het lange tijd verborgen houden van het lichaam van een overledene is een ernstig strafbaar feit, omdat het ertoe kan leiden dat de oorzaak van overlijden niet meer kan worden vastgesteld. De officier van justitie eiste daarom een maand voorwaardelijke celstraf.

Geïsoleerd

De rechtbank oordeelde dat vanwege de persoonlijkheid van de verdachte en de omstandigheden die zich na het delict voordeden, het opleggen van een straf geen goede maatregel zou zijn.

De Helmonder leidde een geïsoleerd bestaan en was afhankelijk van zijn ouders, een van de weinige stabiele factoren in zijn leven. De man had al jaren geen uitkering meer en mocht van zijn vader en zijn al jaren eerder overleden moeder geld opnemen.

Schaamte

De Helmonder toonde spijt en schaamde te hebben over zijn daad. Daarbij kreeg hij in september 2018 een herseninfarct en is hij sindsdien in beeld bij een maatschappelijke opvang. Daardoor heeft hij nu meer contact met andere mensen, zowel medebewoners als collega's op de dagbesteding. Ook is er inmiddels meer stabiliteit op het gebied van huisvesting, werk en inkomen.