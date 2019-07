Geen treinen tussen Deurne en Helmond vanwege blikseminslag

Video + Update 56-jarige man aangehou­den na veroorza­ken ongeval met drugs in auto in Helmond

16:17 HELMOND - Een auto is vrijdagmiddag op de kruising tussen Kanaaldijk N.W. en de Julianalaan in Helmond op zijn zijkant beland na een aanrijding met een andere auto. Daarbij is een 56-jarige man aangehouden omdat hij drugs in zijn auto had liggen.