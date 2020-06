Geen treinen tussen Eindhoven en Horst-Sevenum door aanrijding

Door de dri­ve-thru voor een nieuw huis in Stiphout; 50 woningen Ty­boschplein in de verkoop

8:35 HELMOND - Drive-thru’s zijn er in deze coronatijd voor van alles en nog wat gekomen. In Stiphout was er zaterdag een voor huizen. Als aftrap van de verkoop van vijftig nieuwe woningen op het toekomstige Tyboschplein en aan de Rootakkers.