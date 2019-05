Geen treinen tussen Helmond en Deurne door defecte goederentrein

Openlucht­mis met gilde in Helmondse wijk Brande­voort

10:53 HELMOND - Ruim honderd jaar geleden was de schutsboom van het Sint Antonius gilde gevestigd bij het kapelletje in Brandevoort in Helmond. In mei 1969 moest de hoge paal uit veiligheidsoverwegingen verhuizen. Daarom wordt er zondag, precies vijftig jaar later, een openluchtmis gehouden om de verbinding tussen gilde en parochie te vieren.