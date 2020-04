Geen treinen tussen Helmond en Horst-Sevenum na aanrijding

Rust op Engelseweg in Helmond tijdens tweede paasdag: meubelzaak heeft 75 procent minder bezoekers

18:00 HELMOND - Het is dé dag van het jaar waarop meubelzaken normaal gesproken scoren. De tweede paasdag in coronatijd is er echter een van een geheel andere orde. Pronto Wonen in Helmond had vandaag 75 procent minder bezoekers dan een jaar geleden. Ook bij bouwmarkten was het relatief rustig. ,,Normaal staan de auto’s hier dubbel geparkeerd, nu kun je voor de deur terecht.”