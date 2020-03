Geen twijfel Blanksma over strengere coronaregels in Helmond: ‘We gaan handhaven en anders beboeten’

„In Helmond zullen wij de richtlijn vanuit het kabinet volgen”, zegt de burgemeester in een schriftelijke reactie. „Dit betekent dat wij vanaf dinsdag op straat gaan handhaven op de voorgeschreven afstand van anderhalve meter en dat wij groepen van drie of meer mensen nadrukkelijk zullen aanspreken. Daarbij is het gezond verstand, zoals de minister dat ook verwoordde, het uitgangspunt. Daar doen we een beroep op. Maar als aanspreken niet werkt, gaan we over tot het uitdelen van boetes.”