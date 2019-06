Geen voetbalkoorts in Helmond-Noord: ‘Oranje vlaggetjes? Waarvoor?’

2010: Ver voor het eerste duel van de Oranjemannen op het WK in Zuid-Afrika is de Jan Tooropstraat een vlaggetjeszee. Voor de zes kilometer aan plastic driehoekjes struinden Toon van der Heyden en zijn buurman winkels in de wijde omgeving af. Als het toernooi eenmaal is begonnen, heeft elk huis vele rijen vlaggetjes vanaf de dakgoot naar de overkant van de straat en naar de grens van de eigen voortuin. Een Oranje-tunnel is het. Nederland haalt de finale, het is wekenlang feest.