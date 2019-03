Geen wereldtitel voor Daisy Mertens van Vuurvogel Helmond: Peter Tabichi uit Kenia is de beste

Video Fikse woning­brand in Helmond zorgt voor onrust in wijk Rijpelberg

23 maart HELMOND - In een woning aan de Kempenhof in Helmond is vrijdagnacht een flinke brand uitgebroken. De brand zou in de serre zijn ontstaan en sloeg later over naar het dak. De woning liep grote schade op. Er vielen geen gewonden.