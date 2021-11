Geen Xmas sing along in Stiphout, wel inzameling voor Super Sociaal

Den Ouden instal­leert filtersys­teem dat ook de overlast moet verminde­ren, wijkraad bij voorbaat sceptisch

HELMOND - Mestfirma Den Ouden in Helmond wil een drietal aanpassingen doorvoeren in en rondom de fabriek aan de Gerstdijk. De buurt zou daardoor ook minder stankoverlast moeten ervaren. De wijkraad is sceptisch en hoopt vooral op succes in de rechtbank.

25 november