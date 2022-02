Geen zestien maanden cel maar één; Pool veroorzaakte onder invloed zwaar ongeluk in Helmond

Opgefrist Helmond Sport wil een statement afgeven tegen Jong PSV: ‘Het niveau is flink omhoog gegaan’

De inspanningen van Helmond Sport op de winterse transfermarkt hebben nu al effect, ziet trainer Wil Boessen. Door een blessure- en coronagolf leek de fut eruit bij de Helmonders, maar in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Jong PSV is er weer vertrouwen: ,,We willen laten zien wat we kunnen.”

3 februari