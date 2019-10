Geert Wilders en ‘knettergek‘, een cassettebandje op repeat

Erop: Hajar Yagkoubi

Merkel, Rutte of Macron. Hajar Yagkoubi zag ze allemaal. Als jongerenvertegenwoordiger voor Nederland was de 19-jarige Helmondse afgelopen week bij de VN-vergadering in New York. Een onvergetelijke ervaring ,,Ik zag Erdogan rustig in zijn eentje een croissant eten”, was een van haar opvallende observaties. Wie de Turkse president heetgebakerd hoort speechen, zou juist denken dat hij 's ochtends een Turkse pizza gedrapeerd met azijn en hete paprika's naar binnen propt. Maar nee, Erdogan knabbelt als een deftige Fransman aan een croissant. Yagkoubi zag ook Trump op een paar meter voorbijlopen en dacht ‘hé, hij bestaat echt‘. Het is het gevoel wat veel mensen zouden hebben: pas als je hem in het echt ziet, weet je dat Trump geen stripfiguur is of een typetje uit een Amerikaanse comedy.