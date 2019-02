Geert Wilders gaat flyeren in Helmond

Opinie Vragen bij 'huis van de stad’, college Helmond gaat te snel

9:57 Heeft een nieuw stadskantoor wel toekomst? Van nut en noodzaak is lang niet iedereen overtuigd. Dat schrijven Mohammed Chahim en Nathalie Peijs, raadsleden voor de PvdA in Helmond, in dit ingezonden artikel.