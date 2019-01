Geeske van de Molengraft uit Helmond laat de maan letterlijk schijnen op haar kunstwerk

Ze heeft net haar eerste werk verkocht. Bloedmaan. Het bestaat uit een donkere nachtlucht geschilderd op doek en een roestkleurige, ronde stalen schijf die ervoor hangt. Achter dat metaal zitten ledlampjes verstopt. Stekker in het stopcontact en hup: de maan verspreidt een sfeervolle gloed vanaf het doek. Nu nog in haar garage annex atelier, straks door de kamer van de koopster.

Het is een typerend werk van Geeske van de Molengraft (41). De Helmondse maakt wandobjecten met ledlicht. „Het is een niet al te standaard manier om een ruimte te verlichten. Ik word aangetrokken door eenvoud. Ik zoek een simpele manier om een emotie over te brengen.”

Verzekeraar bij Dela

Het duurde even voordat Van de Molengraft die vorm vond. Ze maakt meubels, naait kleren, fotografeert, schildert en heeft zelfs haar eigen tuin en keuken ontworpen. „Zo vaak vaak kreeg ik opmerking: wat zonde dat je daarmee niet iets doet.” Maar ja, vier dagen per week werken als verzekeraar bij Dela én een fijne relatie met vriendlief slokken tijd op. „Ik heb aan de lopende band ideeën, maar te weinig tijd. Dat is zó frustrerend.”

Niet dat Van de Molengraft haar talent geen aandacht gaf in het verleden. Ze volgde een jaar Design Academy, voltooide het Sint Lucas in Boxtel, maar kon niet kiezen. „Hout, metaal, tekenen, schilderen, ik vind zoveel leuk.” In 2017 beleefde ze een ‘Eureka-moment’. Bij een schroothandel in Beek en Donk vond ze twee verroeste staalplaten. „Ik wilde er portretten op schilderen, maar het roest was al mooi van zichzelf. Midden in de nacht wist ik ineens: ik moest er een plexiglazen strip met ledverlichting in verwerken.”

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Bloedmaan, een werk van kunstenares Geeske van de Molengraft uit Helmond. © Geeske van de Molengraft

Eerste tentoonstelling

Inmiddels heeft ze zeven objecten voltooid. Vanaf 17 januari worden die - voor het eerst - tentoongesteld in Zutphen. „Het gaat er mij om dat mensen mijn werk in het echt zien, dat spreekt meer dan foto's.” Natuurlijk hoopt ze ook werk te verkopen. „Mijn droom is om fulltime kunstenaar te zijn. Ik werk nu twee in plaats van vier dagen, zo kan ik proberen of het lukt.”