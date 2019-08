Gehackte bedrijf in Helmond slechts topje van de ijsberg: ‘duizenden mkb’ers digitaal gegijzeld’

Afhankelijk van computers

Hoewel er zelden iets over wordt bekendgemaakt, worden veel meer bedrijven slachtoffer van ransomware. Bij het Eindhovense Aragorn, gespecialiseerd in ict-beveiliging, zijn ‘zeker tien tot vijftien gevallen’ in de regio bekend. ,,En dat is nog maar het topje van de ijsberg”, zegt Niels de Waard van het bedrijf. Juist kleine en middelgrote bedrijven zijn volgens deskundigen een populair doelwit. Ze zijn in hun werk sterk afhankelijk van computers en hebben meer geld te besteden dan privépersonen.

Precieze cijfers over de omvang van het probleem kan de politie niet geven. Maar jaarlijks worden in Nederland zeker tienduizend mensen en bedrijven slachtoffer van gijzelingssoftware, zegt Jornt van der Wiel van cybersecuritybedrijf Kaspersky Lab. Zijn bedrijf is samen met onder andere de Nederlandse politie en Europol betrokken bij het No More Ransom-project, een website die in drie jaar wereldwijd ruim 200.000 slachtoffers hielp. ,,We hebben ooit de administratie van criminelen teruggevonden. Daaruit bleek dat zij dat jaar 5800 kleine en middelgrote bedrijven in Nederland hadden besmet met gijzelingssoftware.”