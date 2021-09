Gehandicapte Maarten (54) wordt dinsdag toch overgeplaatst naar Het Rijtven, tegen de wil van zijn familie in

Gehandicap­te Maarten (54) wordt toch overge­plaatst, tegen de wil van zijn familie in

22 juni LIESHOUT/BEEK EN DONK/DEURNE - Wie herinnert zich Maarten van Kuijk (54) nog? De ernstig meervoudig gehandicapte woont op de Hoge Hees in Beek en Donk, maar ORO wil hem overplaatsen naar Het Rijtven in Deurne. De familie is tegen. Nu, na een rechtszaak en een onderzoek naar de zorgbehoefte, heeft ORO de verhuisdatum op 1 juli gesteld.