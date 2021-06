Gehandicapte Maarten (54) wordt toch overgeplaatst, tegen de wil van zijn familie in

Blote konten en Brabantse kassameis­jes op Parade in Eindhoven: eindelijk weer een festival

19 juni EINDHOVEN - Theaterfestival De Parade streek vrijdag voor de eerste keer neer in Eindhoven. In afgeslankte vorm weliswaar vanwege de coronamaatregelen, maar de blijdschap was er niet minder om, zowel bij publiek als spelers. ,,Zó goed om weer terug te zijn.”