Geitenstal in Bakel blijft op verzet stuiten

GEMERT-BAKEL - Het Gemerts gemeentebestuur verbood de bouw van een nieuwe geitenstal aan het Muizenhol in Bakel, maar de rechtbank tikt Gemert-Bakel nu op de vingers. Daarom moet de gemeente in beroep gaan tegen dit besluit van de rechtbank, vindt de partij Lokale Realisten/D66.

Het is echt ongewenst dat er een nieuwe geitenstal in Bakel komt. Daarom moet de gemeente naar de Raad van State stappen, om tegen een ongunstige uitspraak van de rechtbank hierover in beroep te gaan. Daartoe roept de partij Lokale Realisten/D66 op.

De gemeente Gemert-Bakel kan daar nog geen antwoord op geven: ,,Op dit moment wordt de uitspraak nader bestudeerd. Vervolgens kan het college een besluit nemen over de vervolgstap”, meldt een woordvoerster.

Q-koorts

Deze geplande stal voor 2500 geiten aan het Muizenhol houdt omwonenden - zowel in Bakel als in de Helmondse wijk Dierdonk - en de politiek al een tijd bezig. Geiten worden geassocieerd met Q-koorts. En die ligt nog vers in het geheugen. De ziekte wordt veroorzaakt door besmette melkgeiten en -schapen. Deze regio werd zwaar getroffen toen de q-koorts-epidemie in 2007 uitbrak. Die eiste tientallen doden. Andere patiënten hielden er blijvende klachten aan over.

Sindsdien zijn gemeenten er niet meer zo happig op om nieuwe stallen toe te laten. Dat geldt ook voor Gemert-Bakel. Die heeft een heel juridisch gevecht achter de rug. De gemeente kwam eind 2017 met een nieuw bestemmingsplan dat nieuwe geitenhouderijen in het buitengebied onmogelijk maakte.

Wel succes

Initiatiefnemer Knoops stapte naar de rechter, maar werd in het ongelijk gesteld. Bij de Raad van State had hij vervolgens wel succes. Die oordeelde dat de gemeente de vergunning wel in behandeling had moeten nemen, omdat de aanvraag in 2016 werd gedaan. Dus voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

In maart van dit jaar weigerde de gemeente vervolgens de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor die stal. Weer ging Knoops naar de rechter. En hij kreeg gelijk: de rechtsbank vernietigde dat besluit op 30 september.

Verband met corona

Het gemeentebestuur van Gemert-Bakel heeft nu zes weken om in beroep te gaan. En dat móet ze ook doen, vindt oppositiepartij Lokale Realisten/D66. ,,De gezondheid van onze inwoners dient te allen tijde gewaarborgd te blijven. De coronacrisis laat weer eens zien hoe kwetsbaar wij zijn bij het ontstaan van dergelijke virussen“, legt de partij een verband met de huidige situatie.

Ze roept ook op om in gesprek te gaan met de gemeente Helmond. Ook D66 in de Helmondse gemeenteraad dring daar op aan.