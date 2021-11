Geld coronasteun blijft in Helmond beschikbaar

Het gaat om zogenoemde TONK-middelen. Het Rijk stelde dit geld beschikbaar, maar is daar per 1 oktober mee gestopt. Wat gemeenten overhouden, hoeven ze niet terug te storten. In plaats van dat geld in de algemene middelen te stoppen, blijft Helmond daar inwoners in de knel mee steunen.

Lange zit met veel discussies

Het was een van de voorstellen die tijdens een marathonzitting over de begroting werd aangenomen. De Helmondse raad telt elf partijen, dus het duurt even voor iedereen aan het woord is gekomen. En er was veel discussie. Zo werd lang gepraat over het kunnen opleggen van groene daken en gevelbeplanting bij grote renovaties of nieuwbouw. Dat voorstel van de SP haalde het uiteindelijk wel.

Het bleek moeilijk om gaten te schieten in de begroting, die ruim op orde is. Helmond kan tegen een stootje. De wethouders benadrukten ieder voor zich hoe trots ze zijn op de stad, de vele vrijwilligers, mantelzorgers en ook een beetje op hun eigen werk. Ook de oppositiepartijen waren over het algemeen positief. Alleen het CDA stemde tegen de begroting.

Onderzoek openbaar vervoer

De politiek sprak zich uit voor een onderzoek naar het openbaar vervoer binnen Helmond. Daarnaast bekijkt de gemeente hoe het met de brandveiligheid staat in de eigen parkeergarages in relatie tot het opladen van elektrische auto's. En ze zet eerste stappen richting een zogenoemde ‘inwonersbegroting’. Om de mensen meer te betrekken bij het bestuur.

Er wordt ook volgend jaar geen precariobelasting (terrassen) geïnd. En bedrijven die innoveren en maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen een ‘groene pluim’ verdienen.

De wethouders hadden nog nieuwtjes: er is een overeenkomst over de verkoop van het oude bibliotheekpand aan de Markt. Binnenkort wordt daarover meer duidelijk. Dat geldt ook voor de locatie waar het Jan van Brabant College naartoe gaat.