Geldgebrek laatste horde voor Bart van der Zanden uit Aarle-Rixtel

Aarlenaar Bart van der Zanden is ruim twintig jaar fanatiek hordeloper en op dit moment zelfs de snelste man van Nederland in zijn leeftijdscategorie. Al jaren droomt hij er van om mee te doen aan een EK Masters; dit jaar is die mogelijkheid er maar heeft hij financiële problemen. Via een publieke inzameling (crowdfunding) hoopt hij in september toch aan de start te staan in Venetië.