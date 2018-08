Geldinzameling voor foto-expositie Helmond

Kermisex­ploi­tan­ten Hilaria in Helmond: 'Altijd leuk om hier terug te zijn'

8:00 HELMOND - Tientallen kermisexploitanten zijn, waarschijnlijk voor het laatst, neergestreken op het Ehad-terrein in Helmond. De afstand naar Park Hilaria blijft een dingetje, maar in Eindhoven is blijkbaar geen plek. ,,Ach, gezellig is het wel."