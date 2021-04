Gemeente Helmond doet aangifte tegen vrouw die boa's aanvalt bij avondklokcontrole

Kort nieuws Sluiting van bedrijfs­pand na vondst designer­drug, digitale paasvie­ring vanuit Lambertus­kerk

30 maart In een bedrijfspand aan de 1e Hogedijk in Helmond is tien kilo mephedrone aangetroffen, een designerdrug die ook bekendstaat onder de naam 4 MMC. Het pand is door de burgemeester voor twaalf maanden gesloten. De eigenaar van het pand was het niet eens met de sluiting en diende een zienswijze in. ,,Hieruit zijn geen bijzondere omstandigheden gebleken, waarna de burgemeester een besluit geeft genomen”, meldt de gemeente in een persbericht.