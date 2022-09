Gemeente Helmond trekt een miljoen euro uit voor meer groen: vier wijken krijgen extra planten en bomen

Snelle fietsrit van Gemert naar Helmond gaat 5,2 miljoen euro kosten

GEMERT-BAKEL - De auto uit en op de fiets. Niet meer in de file over de Beeksedijk en Wolfsputterbaan vanuit Gemert naar Helmond. Maar voortaan ongehinderd over een vier meter breed snelfietspad van rood asfalt. Dat kan over een tijdje. De kosten? 5,2 miljoen euro maar liefst.

21 september