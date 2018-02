Gemeente: Hoeveelheid GenX in de lucht in Helmond ongevaarlijk

HELMOND - Helmonders die in de buurt van het bedrijf Custom Powders wonen, hoeven niet te vrezen voor GenX in de lucht. Als de omstreden stof daar al in voorkwam, was dit in ongevaarlijke hoeveelheden.

Dat zegt de gemeente Helmond in een reactie op vragen van de politieke partijen D66 en GroenLinks. Samen met het RIVM berekende de gemeente Helmond in hoeverre GenX mogelijk was verspreid en in welke hoeveelheid. En hoeveel het mogelijk in de lucht voorkwam in de tijd dat GenX vrijkwam bij het Helmondse bedrijf Custom Powders. Dat bleek niet alarmerend.

Eerder schrok ook toxicoloog Jacob de Boer al niet van de mogelijke concentraties GenX in de lucht in Helmond. „De hoeveelheid gif die mensen in de buurt hebben ingeademd, is denk ik minder schadelijk dan wat je inademt als je staat te tanken”, zei de hoogleraar milieuchemie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Kankerverwekkend

Half januari werd bekend dat Custom Powders een van de twee bedrijven was via wie GenX in het oppervlaktewater terecht was gekomen. De stof, die ontstaat bij de productie van teflon, is in hoge concentratie mogelijke kankerverwekkend. De hoeveelheden die in de regio in het oppervlaktewater (lees: dus niet drinkwater) werden gemeten, zijn ongevaarlijk.

Het waren uitkomsten van een onderzoek van het waterschap Aa en Maas. Daarin werd ook duidelijk dat GenX zich had verspreid naar water elders in Helmond: bijvoorbeeld recreatieplas Berkendonk en water in de wijk Brouwhuis. Plekken die niet in contact staan met het riviertje de Aa. Daardoor ontstond het vermoeden dat de stof zich via de lucht verspreidde.

Uitgebreid onderzoek

De gemeente Helmond doet samen met de Omgevingdienst en het RIVM uitgebreid onderzoek naar hoe en hoeveel GenX zich binnen de stad heeft verspreid. Binnen een paar maanden worden de eerste resultaten bekend, het complete onderzoek kan meer dan een jaar in beslag nemen.