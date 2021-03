Gemeente springt bij: vijftig procent huurkorting voor ondernemers in Helmond

Thuisbe­zorgd in twee volle koffers: een doe-het-zelf-theater­voor­stel­ling

28 februari EINDHOVEN - Met twee volle koffers trekt theatermaakster Elze van den Akker, opgegroeid in Veghel, vanaf deze week door het land. Ze bezorgt een voorstelling voor één of twee personen. Om zelf thuis in elkaar te zetten. In het weekend van 6 en 7 maart zijn de makers in Den Bosch en omgeving, maar ze komen ook graag in de regio Eindhoven en Helmond langs.