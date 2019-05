'Gemeenten lieten steken vallen in jeugdzorg’

,,Uit recent onderzoek is gebleken dat jeugdzorg-medewerkers 70 procent van hun tijd besteden aan administratieve taken", spiegelde FNV-zorgbestuurder Janny Koppens gisteren tijdens actiebijeenkomsten op de vestigingen van de Combinatiejeugdzorg in Eindhoven en Jeugdbescherming in Helmond. ,,Nadat gemeenten in 2015 de verantwoordelijkheid van onder andere jeugdzorg op zich namen, hebben vele verzuimd om de administratieve taken te vereenvoudigen.”